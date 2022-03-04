İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubat ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik içeriğinde sonbahar-kış ve eren kış operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda bulunan kırsal alanda 10’u büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirildi." açıklamalarında bulundu.

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