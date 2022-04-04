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ANKARA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 80 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı; 2022 mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda yapılan operasyon ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 80 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması şöyle:
2022 mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4’ü büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 80, 76’sı sağ, 4 teslim olmak üzere terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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