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ANKARA

Bakanlıktan 'kayıp silahlar' iddialarına yanıt: 15 Temmuz öncesi maksatlı ve mesnetsiz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker ve emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztük tarafından ortaya atılan "20 tugayı donatacak 100 binden fazla silah kayıp" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, konuşulanların 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığı günlerde, neredeyse her yıl olduğu gibi, bazı mahfillerce maksatlı şekilde ortaya atılan mesnetsiz bir iddia olduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkur haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklıdan Sedat Pekerin kayıp silahlar iddiasına yanıt: 15 Temmuz öncesi maksatlı ve mesnetsiz​
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı

Organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimin yaşandığı dönemde, "el altından çeşitli gruplara silahlar dağıtıldı" iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu iddiaları katıldığı bir canlı yayında değerlendiren Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, "20 tugaydan söz ediyoruz. Bu, çok çok büyük bir rakam ve bunların büyük bir kısmı, anlaşıldığına göre otomatik silah. Yani tabanca değil, otomatik silah. Vahim bir durum. Çok ciddi." ifadelerini kullanmıştı.

"Sayısal eksiklik kesinlikle söz konusu değildir"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığı günlerde, neredeyse her yıl olduğu gibi, bazı mahfillerce maksatlı şekilde ortaya atılan mesnetsiz bir iddianın, bu yıl da "20 tugayı donatacak silah kayıp" başlığıyla yeniden servis edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha önce de açıklama yapılmış olunmasına rağmen toplum nezdinde oluşturulmak istenen birtakım kaygıları gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılmasının faydalı olacağının değerlendirildiğini aktaran Çataklı, "Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkur haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz hain darbe girişimi kaynaklı olarak herhangi bir silah kaybı mevcut değildir"

Konuya ilişkin envanter sayımlarıyla da teyit edilen resmi verilerde, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı 7 MP5 makineli tabancanın, 15 Temmuz gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edildiğinin ve atışmalarda kaybolduğunun anlaşıldığını bildiren Çataklı, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 adet G3 Piyade Tüfeği, 11 kalaşnikof tüfek, bir MP5 makineli tabanca, bir kuru sıkı tabanca olmak üzere 16 silah kaybı tespit edilmiş, ayrıca İstanbul’daki olaylar sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca kaybolmuştur. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi kaynaklı olarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde başkaca herhangi bir silah kaybı mevcut değildir. Bakanlığımızın 2017 yılı İdari Faaliyet Raporu'nda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944’ten 2017’nin sonuna kadar ki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur."

"Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı, elbette ki izaha muhtaç değildir."

Çataklı, detayları açıklananlar dışında, İçişleri Bakanlığı envanterinden başka bir silah kaybının söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Kaldı ki ilgili birimlerimizin personel sayısı dikkate alındığında, söz konusu iddialarda geçen miktarların tutarsızlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaybolduğu iddia silah sayısı, o günlerdeki tüm Jandarma ve Emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı, elbette ki izaha muhtaç değildir." açıklamasında bulundu.

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