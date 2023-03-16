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İçişleri Bakanlığı: 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bin 533 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bin 533 kişinin yakalandığını açıkladı.

12:44 . 16/03/2023 Perşembe
DHA

Ayrıntılar geliyor...



#İçişleri Bakanlığı
#Türkiye Güven Huzur
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2 saat önce
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İçişleri Bakanlığı: 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bin 533 kişi yakalandı
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