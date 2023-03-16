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2 saat önce
İçişleri Bakanlığı: 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bin 533 kişi yakalandı
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