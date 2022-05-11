İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Kendisi Soros ve operasyon çocuğudur

Düzensiz göçmenlerle ilgili gerçeklerin çarpıtıldığı 'Sessiz İstila' kısa filminin talimatını kendisinin verdiğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, 'Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir. Kendisi Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.' dedi.

