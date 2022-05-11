Gündem İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ'ın açıklamalarının, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
Ümit Özdağ

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
GÜNDEM
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır" değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
OYNAT 00:39
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.


Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Kendisi Soros ve operasyon çocuğudur
OYNAT 00:39
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Kendisi Soros ve operasyon çocuğudur
Düzensiz göçmenlerle ilgili gerçeklerin çarpıtıldığı 'Sessiz İstila' kısa filminin talimatını kendisinin verdiğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, 'Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir. Kendisi Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.' dedi.


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