Gündem İçişleri Bakanlığından 81 ile ek koronavirüs genelgesi 3 ay ertelendi
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi: 3 ay ertelendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

81 İLE GÖNDERİLDİ

  • Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek.

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