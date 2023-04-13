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İçişleri Bakanlığından 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

10:07 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Emniyet kemerinin önemine dikkat çekilecek

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.


Ayrıntılar geliyor...





#İçişleri Bakanlığı
#Ramazan Bayramı
#ankara
1 saat önce
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