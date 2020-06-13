Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanlığından belediyelere soruşturma açıklaması Siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan belediyelere soruşturma açıklaması: Siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yazılı açıklamasında, bugün bir köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini aktardı.

Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir.Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor
GÜNDEM
Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor
Abone Ol Google News
Tek tek temizleniyor

Tek tek temizleniyor

Türk askeri, Libya'da temizliğe başladı.
Uzmanlar uyarıyor: Haliç ölüyor

Uzmanlar uyarıyor: Haliç ölüyor

​Alg patlaması kirliliğin ve balık ölümlerinin habercisi.
Duygulandıran fedakarlık

Acı habere rağmen Türk komutan görevine devam etti.

​Merhamet etmeleri için polislere yalvardılar.

​İçişleri Bakanlığı, genelgeyi yayınladı.

​Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü.

​Bakan Kurum'dan İBB'ye Haliç çağrısı...

​Şu ana kadar domuz, çakal ve tilki izine rastlandı.

CHP'nin iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.

​Güvenlik güçleri, PKK'ya ağır darbe vurdu.

​Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundular.

​Sahtekarlar zeytinyağlarına da dadandı.

Antikor taramasının tüm aşaması ilk kez görüntülendi.

​Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafını paylaştı.

Okmeydanı'da iş yerinde patlama meydana geldi.

MEB açıkladı, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.