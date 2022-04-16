Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İçişleri Bakanlığından düzensiz göçmen açıklaması Tek tek toplandılar
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen açıklaması: Tek tek toplandılar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,“6 bin 434 metruk bina, 11bin 73 umuma açık yer, 486 terminal ve 3 bin 549 diğer yerler olmak üzere toplam 21bin 542 yer kontrol edildi. Dördü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1629 düzensiz göçmen yakalandı” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığından düzensiz göçmen açıklaması: Tek tek toplandılar
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri birlikte “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili açıklamasında “6.434 metruk bina, 11.073 umuma açık yer, 486 terminal ve 3.549 diğer yerler olmak üzere toplam 21.542 yer kontrol edildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1.629 düzensiz göçmen yakalandı” ifadelerini kullandı.

DEDEKTÖR KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILDI

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri birlikte, “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38.181 personel ve 183 dedektör köpeğin katılımıyla 8.399 noktada yapıldı.

  • Huzur uygulamasında; 6.434 metruk bina, 11.073 umuma açık yer, 486 terminal ve 3.549 diğer yerler olmak üzere toplam 21.542 yer kontrol edildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1.629 düzensiz göçmen yakalandı.

45’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edildi, 1077’si yabancı uyruklu ve 63’ ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1.140 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, (5) adet ruhsatsız tabanca, (3) adet kurusıkı tabanca, 21 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde 790 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte kimlik elde edildi.”

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı
Balkondan hırsızlaratabak yağdırdı

Balkondan hırsızlara
tabak yağdırdı

Çalmaya çalıştıkları motosikleti bırakıp kaçtılar.
Bu kayısının kilosu 10 bin lira

Bu kayısının kilosu 10 bin lira

​Malatya'da bir işletmeci tarafından satışa sunuldu.
Antalyada Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek

Bitki köklerini yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar.

​Avrupa'da İslamofobi bitmiyor: Camiye ırkçı saldırı

Hırçın Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu.

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

​İstanbul Kadıköy'de korkunç kaza.

​Kosova polisine Sırbistan sınırında dört ciddi saldırı.

​Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.