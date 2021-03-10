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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı kararı: İmamoğlu hakkında soruşturma izni verildi

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk dönemde, Kağıthane-Kabataş hattında yer alan Fazilet durağından aynı anda 47 yolcunun otobüse bindiği iddiasıyla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. Söz konusu görüntülerde hiçbir durakta bir seferde o kadar yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığının ifade edildiği dosyada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Fazilet durağından alındığı öne sürülen yolcuların görüntüsü.
Fazilet durağından alındığı öne sürülen yolcuların görüntüsü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 29 Mart 2020'de Fazilet durağında oluşan kalabalıkla ilgili ‘organize kötülük’ iddiası asılsız çıkmış, başsavcılık "47 yolcu bindi" denilen duraktan yolcu alınmadığını tespit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, İBB Hukuk Müşavirliği’nin dosyaya gönderdiği ilk belgelerin gelişi güzel hazırlandığı, otobüs içi görüntülerle gönderilen bilgiler arasında çelişkiler olduğu belirlenmişti.

Savcılığın bu tespiti üzerine, İBB Hukuk Müşavirliği’ne müzekkere gönderdiği ve doğru bilgilerin gönderilmemesi halinde görevliler hakkında “resen soruşturma” yapılacağı ihtarında bulunulmuştu.

İçişleri Bakanlığı sorumluluğu olduğu belirlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

"Araç içi görüntüleri ile verile uyuşmuyor"

Savcılık soruşturma sırasında İBB’den gönderilen belgelerin yanlış bilgiler içerdiğini tespit etmiş ve bu durumla ilgili yazılı olarak da uyarıda bulunmuştu.

Savcılık yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan gerekli bilgi ve görüntüler talep edilmiş, görevli emniyet mensupları tarafından da defalarca gidilip evrakın akıbeti sözlü olarak sorulduğu halde, yazılarınız ile bildirilen bilgilerin yeterince açıklayıcı ve detaylı olmadığı, istenilen yanıtları karşılamadığı, gelişi güzel şekilde hazırlandığı, araç içi görüntü kayıtları ile gönderdiğiniz bilgiler arasında çelişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Tarafınızdan gönderilen excel formatındaki kayıtlara göre 9. durak olarak gözüken Fazilet durağında 71 yolcunun bindiğinin yazılı olduğu, kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir veri olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Murat Ongun'a hakaret nedeniyle soruşturma izni

İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen yeni belgelerde bu durakta hiç yolcunun binmediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında, Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye yönelik hakaret içerikli sözü nedeniyle soruşturma izni verilmesine de karar verdi.

Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı
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Fazilet Durağı yalanı tescillendi: '47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi' denilen Fazilet durağından otobüse kimsenin binmediği ortaya çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un
OYNAT 00:00
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Geçen hafta 1 kişi binmiş" dediği 62 numaralı otobüs MOBESE'de
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.

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