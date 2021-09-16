İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında "eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü" şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Aralık 2016 ile 6 Eylül 2021 arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesiyle Derince Kaymakamlığına atanmıştır. Ayrıca, iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 3 Eylül 2021'de olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır."

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GÜNDEM Aşı karşıtı mitinge neden izin verilmedi?

FOTOĞRAF 19 Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, aşı karşıtları geçtiğimiz günlerde bir miting düzenleyeceğini açıklamıştı. Aşı karşıtları, İstanbul Valiliği'nin izni ile bugün Maltepe'de bir araya geldi. Saat 15:00'te başlayan mitingde maske ve mesafe kuralını takan olmadı. Miting alanını dolduran kişilerin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Mitingde aşı karşıtı vatandaşların Oyunu bozacazğız sloganları attıkları görüldü. Öte yandan mitinge katılan vatandaşların Twitter'da, #HerYerMaltepeHerYerDireniş etiketi ile paylaşımlar yaptıkları görüldü. Maltepe'deki aşı karşıtlarının mitingine yoğun katılım İstanbul Maltepe'de aşı karşıtlarının düzenlediği mitinge katılımın fazla olması dikkat çekti. Mitingde aşı karşıtı vatandaşlar "Oyunu bozacazğız" sloganları attı. Ayrıca mitinge katılanların Twitter'da, "#HerYerMaltepeHerYerDireniş" etiketi ile paylaşımlar yaptıkları görüldü.





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