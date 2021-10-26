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ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan 'PKK' genelgesi: Kış üslenmesine geçit yok! Esnafa döviz uyarısı

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 32 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yol kontrollerine ağırlık verilecek, sınır hattındaki önlemler gözden geçirilecek ve özellikle esnaf, teröristlerin yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından PKK genelgesi: Kış üslenmesine geçit yok! Esnafa döviz uyarısı
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İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemek için aldığı tedbirler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32 ile genelge gönderdi. Genelgede, operasyonlarla PKK'nın eylem gerçekleştiremez hale getirildiği, örgütün barındığı, kış üslenmesini geçireceği yaklaşık bin sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiği hatırlatıldı.

Operasyonlarla aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekilen genelgede, kırsalda hareket kabiliyeti kalmayan örgütün daha fazla kayıp vermesinin önüne geçmek amacıyla örgüt elebaşları tarafından mensuplarına kış üslenmesi hazırlıklarına başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

Genelgede, PKK'nın iş birlikçilerle irtibatı sürdürerek kış üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği vurgulandı.

Yüksek miktarda döviz bozdurabilirler

Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.

Devriye sayısı artırılacak

Aralarında köy ve dağ yollarının da bulunduğu bölgelerde örgütün lojistik faaliyetine ilişkin şüpheli araçlarda arama yapılacak, buralardaki devriye sayısı artırılacak.

Yaylalarda erzak bırakmayın

PKK'nın faaliyetlerine karşı istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek, özellikle yayladan dönüşlerde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınması ihtimaline karşın vatandaşlardan yaylada erzak bırakmamaları istenecek.

PTS ve KGYS etkin kullanılacak

Bu süreçte sınır hattındaki tedbirler gözden geçirilecek, PKK'lıların tespiti amacıyla Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) etkin kullanılacak.

Nokta operasyonlar düzenlenecek

Örgütün sözde güvenli gördüğü evler ve kışı geçirmeyi planladığı yerlere insansız hava araçlarından, insanlı keşif uçaklarından da yararlanılarak nokta operasyonlar düzenlenecek.


İkna çalışmaları sürecek

PKK mensuplarının aileleri ile irtibat kurularak teröristlerin teslim olmaları konusundaki ikna çalışmalarına devam edilecek.

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