Gündem İçişleri Bakanlığından taksicilere 12 kural hatırlatması 81 ilin valiliğine gönderildi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, taksilerle ilgili sıkıntıların artması nedeniyle harekete geçti. 81 ilin valiliğine 12 kuralın bulunduğu bir görsel gönderen bakanlık, aksi şekilde davranan şoförlerin çalışma izinlerinin süreli veya daimi olarak iptal edilebileceğini anımsattı.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanlığından taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
(Arşiv)

İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi.

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda bulundurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalığın, caydırıcılığın ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedeflenen görselde şu uyarılar yer aldı:

  1. “Sadece belediyelerden aldığınız çalışma izni kapsamında bölge faaliyetinizi yürütmelisiniz.
  2. Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız.
  3. Köprü geçiş, otoyol gibi kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.
  4. Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız.
  5. Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.
  6. Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz.
  7. Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız.
  8. Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.
  9. Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz.
  10. Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız.
  11. Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz.
  12. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.

Aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceğini; çalışma izin belgenizin süreli veya daimi iptal edilebileceğini unutmayınız.”

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Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış
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Beylikdüzü'nde salı günü sabaha karşı 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen kişi, şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolundaki babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyledi. TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. Beklerken şoför Atabey de, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Takside bekleyen <br>Adülsamet Karataş, üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı.
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Şah Murat Atabey, taksinin çalınması üzerine hemen polisi ararken, aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi.
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. Araç iki gün bulunamadı. Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Murat Atabey'e bilgi verdi.
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Bilgi verilmesi üzerine de bölgeye Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Meydanda park halinde bulunan takside oturan şüpheli, araçla hızla kaçmak istedi. Polisler, 'Dur' ihtarına uyulmaması üzerine taksinin lastiklerine ateş açtı. Patlak lastiklerle döner kavşak etrafında 4 kez tur atan Adülsamet Karataş, hızı düşen aracın kapısını açarak, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Çalışır halde bıraktığı taksi, meydandaki bir manavın hemen yanındaki ağaca çarparak dururken, şüpheli Adülsamet Karataş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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Araç çekici ile bölgeden alınırken, taksi şoförüne aracının bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan arşiv taramasında Adülsamet Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
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Polis takibini gören manavda çalışan Ahmet Kulüp, çalınan otomobilde polisin uyuşturucu da bulduğunu belirterek, \"Kaçmaya çalışırken dükkanın tam yanındaki ağaca çarptı. Çalışır vaziyette arabayı bırakıp kaçtı. Hemen yakınları yola kaçtı. Polisler sağ olsun yakaladılar. Böyle adamları salmasınlar. Bunlar suç makinesi\" dedi.
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Olay yeri inceleme ekipleri araçta uzun süren inceleme yaparken, uyuşturucu bulunup-bulunmadığına dair bilgi vermedi. Ateş edildiği için lastikleri patlayan taksiyi çalan şüphelinin aracın sol çamurluğunun üzerinde satın aldığı stickerlerlerle 'Vur beni' yazdığı görüldü.
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Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış
İstanbul Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, üç gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, nefes kesen kovalamaca sonrası Avcılar'da yakalandı. Yapılan arşiv taramasında Adülsamet Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı.

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