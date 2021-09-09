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İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı, eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı Güvenli Eğitim Uygulaması
Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 08.09.2021 tarihinde 11.00-15.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulaması yapıldı. Ayrıca 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.

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56 bin 783 okul servis aracı denetlendi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak” 305 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 226 Adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 50 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken 15 sürücünün belgesi geri alındı.

Başta 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

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Aranan 996 şahıs yakalandı

Uygulamalarda; 6 FETÖ/PYD, 24 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 41 yaralama, 9 hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, 8 hakaret, 18 kayıp çocuk, 565 yoklama kaçağı-bakaya ve 193 diğer suçlardan olmak üzere toplam 996 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve 7.140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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İstanbul’da trafik başladı: Yoğunluk yüzde 60’ı gördü
FOTOĞRAF 6
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İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.
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Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.
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Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
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Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik başladı: Yoğunluk yüzde 60’ı gördü
İstanbul'da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.


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