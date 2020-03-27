Gündem İçişleri Bakanlığından yeni genelge Tezgahlar arası mesafe en az üç metre olacak
ANKARA

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Tezgahlar arası mesafe en az üç metre olacak

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelge gönderdi. Bu genelgeye göre mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı: Mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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