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İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini protesto eden pazarcılardan skandal tepki: Yere döktükleri sebze ve meyveler kapışıldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarının saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların skandal tepkisine dönüştü. Çuvallar dolusu sebze ve meyve protesto amacıyla pazarın ortasına dökülürken, alışverişe gelenler 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülenleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak eylemi gerçekleştiren pazarcılar bu girişimi ile büyük bir sorumsuzluğa imza atmış oldu.

Haber Merkezi DHA
Pazarcıların yere döktükleri sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından sosyal mesafe hiçe sayılarak kapışıldı.
Pazarcıların yere döktükleri sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından sosyal mesafe hiçe sayılarak kapışıldı.

İçişleri Bakanlığı geçen Mart ayında Koronavirüs önlemleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları düzenleyen bir genelge yayımladı. Genelgenin 11'inci maddesinde, "Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır" denildi.

DHA
Pazarcıların yere döktükleri sebze ve meyveler kapışıldı.

KOLLUK GÜÇLERİNE KARŞI GELEREK SKANDALA İMZA ATTILAR

  • Yenikent'e kurulan kapalı pazarda Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri de dün saat 19.00 yaklaşırken pazarcıları tezgahlarını toplamaları konusunda uyardı. Ancak, pazarcılar satışa devam etti. Zabıta bunun üzerine kapalı semt pazarının girişlerini kapatmaya başladı. Pazarcılar, bu yönteme sert tepki gösterdi. Zabıtanın isteği üzerine bölgeye polisler de sevk edildi. Pazarcılar, ellerinde satacak ürünleri bulunduğunu, müşterilerin de bunları almak istediğini, kendilerine biraz daha zaman verilmesini istedi. Bu istek kabul edilmeyince tepki gösteren esnaf, çuvallar dolusu sebze ve meyveyi protesto amacıyla pazarın ortasına döktü.

DHA
Pazarcıların yere döktükleri sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından sosyal mesafe hiçe sayılarak kapışıldı.

Pazar alışverişine gelenler, bunun üzerine 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülen ürünleri kapmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Bu konuda yapılan uyarıları da dinleyen olmadı. Pazarcıların tepkisi ve sebze ve meyveleri yerden toplamaya çalışanların görüntüleri cep telefonları ile kaydedildi. Pazarcılar daha sonra tezgahlarını kaldırarak uzaklaştı.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

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