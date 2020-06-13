İçişleri Bakanlığı'nın 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelgesi

PKK dört bir koldan çembere alındı: Mikro cerrahi operasyonların perde arkası

Türkiye, 9 Haziran Salı gününe 'düzenlenen son operasyonlarla yurt içinde 445 terörist kaldı' haberiyle uyandı. Bu durum Türkiye'nin terör mücadelede geldiği başarılı noktayı bir kez daha gözler önüne seren önemli bir açıklamaydı. İlk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren terör örgütü PKK, 36 yıl sonra geldiği noktada en zayıf günlerini yaşıyor. Peki Türkiye terörle mücadelede bu başarıyı nasıl sağladı? Gelin detaylarına birlikte bakalım.

