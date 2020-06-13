Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanlığının Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu genelgesi
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'nın 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelgede;

Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke oldu

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok
Abone Ol Google News
Yeni Normalinnikahları da değişti

'Yeni Normal'in
nikahları da değişti

​İçişleri Bakanlığı, genelgeyi yayınladı.
Dolaptan FETÖcü çıktı

Dolaptan FETÖ'cü çıktı

​Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü.
İçimi sızlatıyor!

İçimi sızlatıyor!

​Bakan Kurum'dan İBB'ye Haliç çağrısı...
Aslan arıyorlar!

Aslan arıyorlar!

​Şu ana kadar domuz, çakal ve tilki izine rastlandı.

CHP'nin iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.

​Güvenlik güçleri, PKK'ya ağır darbe vurdu.

​Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundular.

​Sahtekarlar zeytinyağlarına da dadandı.

Antikor taramasının tüm aşaması ilk kez görüntülendi.

​Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafını paylaştı.

Okmeydanı'da iş yerinde patlama meydana geldi.

​Görüntüler cep telefonundan çıktı.

MEB açıkladı, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor.

​Bilim Kurulu üyesi İran örneğini verdi.

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu iddiası.

TSK tatbikatı bölgede yankı uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.