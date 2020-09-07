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BİTLİS

İçişleri: Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'i, 'kadın yapılanması sorumlusu' çıktı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sehi Ormanları'nda dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu kategori'de yer alan, örgütün sözde 'kadın yapılanması'ndan sorumlu, 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bitlis'te Turuncu ve Gri Kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te Turuncu ve Gri Kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Azad Şoreş' kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi" denildi.

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