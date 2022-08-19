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DİYARBAKIR

İçişleri: Diyarbakır'da 11 milyon 942 bin kök kenevir 841 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, toplam 11 milyon 942 bin kök kenevir ile 841 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri: Diyarbakırda 11 milyon 942 bin kök kenevir 841 kilo esrar ele geçirildi
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda örgütün finansal kaynağına darbe vuruluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Operasyonu'yla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Operasyonun 8'inci gününde; Diyarbakır’ın Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda, 38,2 kilo kubar esrar, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi, 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi. 8 günlük operasyonda toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilo esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk’un ele geçirildiği belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

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