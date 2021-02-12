Gündem İçişleri duyurdu Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
ANKARA

İçişleri duyurdu: Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla "Eren-10 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonla, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor. Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personel (68 operasyonel tim) katılıyor.

Gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi, 58 iş birlikçi yakalandı, 213 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • Açıklamada, operasyonların, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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