Gündem İçişleri duyurdu Eren Abluka - 11 operasyonu başladı
ANKARA

İçişleri duyurdu: Eren Abluka - 11 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’da 514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri duyurdu: Eren Abluka - 11 operasyonu başladı
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da Eren Abluka-11(Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 514 personel 37 operasyonel tim görev aldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı: İlk günden bir terörist etkisiz
GÜNDEM
Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı: İlk günden bir terörist etkisiz
Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.
Hiç para harcamadan kendine ev yaptı

Hiç para harcamadan kendine ev yaptı

Her anını kaydetti: Sosyal medya genç adamı konuşuyor.
Miçotakis’in ABD konuşması târihsel bir kırılmadır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhunun yeniden canlandığı tarih

Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı.

Okul bahçesinden yüzlerce çocuk cesedi çıktı.

Dördüncü sondaj gemisi bugün geliyor.

Önlem olarak terminatör böcekler devrede.

​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

Vatandaşlar operasyon sonrası güvenlik güçlerine başvurarak gönüllü olarak ifade verdi.

​ABD ve Avrupa sıkışınca kapısını çaldı.
Takipçilerinin yarısı sahte

Takipçilerinin yarısı sahte

​ABD Başkanı Biden ile ilgili yeni iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.