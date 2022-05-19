İçişleri duyurdu: Eren Abluka - 11 operasyonu başladı

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Özer mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk ve dünya tarihine yön vermiş bir milletin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olduğunu ifade etti.