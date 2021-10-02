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ANKARA

İçişleri duyurdu: İllerin afet risk planlarında sona gelindi

İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen ve 81 ilde uygulanması hedeflenen “Afet Risk Planlarında” 61 ilin afet planının tamamlandığı, kalan 20 ilin planının ise yıl sonuna kadar bitirileceği belirtildi. Planlarda deprem, sel, taşkın başta olmak üzere endüstriyel kaza, radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü.

Haber Merkezi İHA
İçişleri duyurdu: İllerin afet risk planlarında sona gelindi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, illerin afet riskini ortaya koymak için çalışmalar hızlandırıldı. Tüm illerin İl Afet Risk Azaltma Planlarını tek tek hazırlayan AFAD, 61 ilin afet planını tamamlarken, 20 ilin planını da yıl sonuna kadar bitirecek. Bu planlarda, deprem sonrası toplanma alanlarından, olası radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar A’dan Z’ye her türlü senaryo ele alınıyor. 2020’de başlayan ve valilikler başkanlığında, AFAD il müdürlükleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarında sona gelindi. 289 akademisyen de destek verdiği çalışmalar kapsamında 61 ilin planı tamamlanırken, 20 ilin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

  • İRAP çalışmalarında deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı. Çalışılan afet türleri her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi.

Çalışma kapsamında Zonguldak’ta ‘tasman’, Konya’da ‘obruk’, Nevşehir’de ‘jeomedikal afetler’ gibi bazı illerimiz özelinde yoğun olarak yaşanan afetler de ele alındı. İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum kuruluşların temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan ‘İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturuldu.”

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