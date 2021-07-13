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İçişleri duyurdu: Ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildi. 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik operasyonda 98 şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İçişleri duyurdu: Ülke genelinde Tefecilik-2 operasyonu
Operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart tarihinde düzenlenen “Tefecilik” operasyonunun devamı olarak 25 ilde 120 farklı adrese “Tefecilik-2” operasyonu gerçekleştirildi.

121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirilirken, operasyonların devam ettiği belirtildi.

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