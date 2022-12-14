İçişleri'nden CHP'li Bakan'ın 'Vatandaşların kimlik bilgileri çalındı' iddiasına suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığını öne sürerek İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI
Bakan, paylaşımında "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Bakan'ın bu iddiası üzerine harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
"DÜNYANIN EN GÜVENLİ SİSTEMLERİNDEN BİRİDİR"
Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlarla ortaya konulduğu bilgisini veren Ersoy, şu açıklamada bulundu:
"MERNİS bütün milletimizin gurur duyabileceği dünyanın en güvenli sistemlerinden biridir. Defalarca açıklama yapmamıza rağmen aynı yalan ve yanlışlarda ısrar eden Murat Bakan'a cevabımızdır"