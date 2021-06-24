Gündem İçişlerinden huzurlu sokaklar uygulaması 96 kişi gözaltında 583 araç trafikten men edildi
ANKARA

İçişlerinden huzurlu sokaklar uygulaması: 96 kişi gözaltında 583 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 2 kişi yakalandı, 96 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 583 araç trafikten men edildi, 8 iş yerine idari işlem uygulandı.

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İçişlerinden huzurlu sokaklar uygulaması: 96 kişi gözaltında 583 araç trafikten men edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' yapıldı. 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan 1002 kişi yakalandı, 96 kişi gözaltına alındı.

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem, 79 kişiye de adli işlem uygulandı.

33 BİN 152 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araç sahibine idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 araca el konuldu. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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