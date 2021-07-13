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ANKARA

İçişlerinden yurt genelinde 'Güven Huzur Uygulaması': Aranan bin 138 kişi yakalandı 771 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada aranan bin 39 araç tespit edilirken, 771 araç da trafikten men edildi.

Haber Merkezi İHA
İçişlerinden yurt genelinde Güven Huzur Uygulaması: Aranan bin 138 kişi yakalandı 771 araç trafikten men edildi
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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulama; 12:00-14:00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde,

16:00-18:00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında,

  • 21:00-23:00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

55 BİN 177 PERSONEL GÖREV ALDI

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2.171 nokta denetlendi. Bu denetimlerde ; çeşitli suçlardan aranan 1.138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 13’ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs bulundu.

25 BİN 443 İŞ YERİ DENETLENDİ

4.838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa adli/idari işlem uygulandı. Aranan 1.039 araç tespit edildi, 7.122 araca işlem yapıldı, 771 araç trafikten men edildi. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile (1.193) paket kaçak sigara, 13.000 kg kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerini ihlalden dolayı ; 8 işletme ve 99 şahısa adli/idari işlem uygulandı.

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Kent genelinde yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Deniz Limanı ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.
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Uygulama çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi şehrin pek çok yerinde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.
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Uygulamaya Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı ve çalışmanın 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.
"Türkiye Güven Huzur-10" uygulaması
Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, kentin 39 ilçesinde polis ekiplerince denetimler yapılıyor.


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