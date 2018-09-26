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VAN

İçme suyu borusunda kayboldu

Erciş’in içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan İrfan İşleyen, dengesini kaybederek 500’lük su borusunun içine düştü. Akıntıya kapılan işçi gözden kayboldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
500’lük su borusunun içine doğru sürüklenen İşleyen, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu.
500’lük su borusunun içine doğru sürüklenen İşleyen, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu.
500’lük su borusunun içine doğru sürüklenen İşleyen, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu.
500’lük su borusunun içine doğru sürüklenen İşleyen, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu.

Van’ın Erciş ilçesinde içme suyu borusunun içine düşen işçi kayboldu. Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi’ndeki ana su deposunda meydana geldi. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan depodaki arızayı gidermek için 8 işçi bölgeye gitti.

Çalışma sırasında dengesini kaybeden işçilerden 47 yaşındaki İrfan İşleyen, debisi yüksek olan suya düştü. 500’lük su borusunun içine doğru sürüklenen İşleyen, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu.

İrfan İşleyennakıntıya kapıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İşleyen’i bulamayan işçiler, hemen telefona sarılarak yardım istedi İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iş makineleri yardımıyla başlatığı çalışmalara rağmen işçiye ulaşılamadı. Acı haberi alır almaz bölgeye akın eden 4 çocuk babası İrfan İşleyen’in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti. Su akışının kesildiği şebekede ekipler, görüntüleme cihazıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

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