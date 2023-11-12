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ICYF'ten BM Güvenlik Konseyi’ne Çağrı: Filistinliler için acilen harekete geçilmeli

İslam İşbirliği Gençlik Forumu, (ICYF) Yıllık Yönetim Kurulu toplantısı sonunda Filistin’de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin bildiri yayımlandı. Bildiride Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslar arası kamuoyuna “İsrail’in Filistin halkına karşı savaş suçlarına varan etnik arındırma ve yok etme saldırılarının durdurulması” çağrısında bulunuldu.

11:55 - 12/11/2023 الأحد
Güncelleme: 13:34 - 12/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
ICYF Başkanı Taha Ayhan

ICYF Başkanı Taha Ayhan

ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın önderliğinde toplanan ICYF Yönetim Kurulu, Filistin’de devam eden saldırılarla ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği menfur askeri saldırılar şiddetle kınanırken, “Bu saldırılar hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de BM tarafından belirlenen kararları açıkça ihlal ettiği gibi, uluslararası hukuku da ihlal etmektedir. Uzun süren İsrail işgali, Filistin halkını sistematik olarak kontrol edip baskı altına alarak ciddi bölgesel istikrarsızlığa neden oldu. Bu işgal, başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere masum Filistinli sivillerin derin acı çekmesine neden olan bitmek bilmeyen bir şiddet döngüsünün temel nedenidir” denildi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan
Binlerce Filistinli’nin ölümüne, sayısız yaralanmaya yol açan askeri saldırganlığın tehlikeli bir şekilde tırmanmasının derin endişeye yol açtığına dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail işgalinin uluslararası kararları sürekli göz ardı etmesi ve uluslararası meşruiyetin temel ilkelerini ihlal etmesi, süregelen bu çatışmanın temelinde yer almaya devam ediyor. Üyeler, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Al-Ahli Baptist, Alnasera, Alshifa Hastaneleri ve diğer çeşitli hastane ve tıp merkezlerini kasıtlı olarak hedef almasını şiddetle kınıyor. Bu korkunç eylem, yüzlerce masum, hasta ve yerinden edilmiş sivilin ölümüne ve yaralanmasına, savaş suçuna varan etnik arındırma ve göçe, bir yok etme eylemine ve uluslararası insani hukukun, etik standartların ve var olan uluslararası anlaşmaların açık bir ihlaline neden olmuştur.

Üyeler, BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. Başta Gazze ve Filistin toprakları olmak üzere Filistin halkına yönelik acımasız ve barbar saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerekiyor.”

ICYF üyelerinin uluslararası toplumu, kalıcı barışı güvence altına almak için tutarlı bir siyasi yolu desteklemeye çağırdığı bildiride, “Bu, uluslararası hukuk, İİT ve BM kararlarına uygun olarak açıkça tanımlanmış bir zaman çizelgesini takip ederek, yasa dışı İsrail işgaline son verilmesini ve başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız, egemen birFilistin Devleti kurmayı içermektedir” denildi.


Filistin halkının insani bir krizin ortasında olduğu ve dayanıklılığının güçlendirilmesi için gerekli malzemelerin sağlanmasının önemine işaret edilen bildiride, “Üyeler, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerine ve küresel topluluğa, İsrail'in Filistin halkına yönelik tekrarlayan saldırganlığını kınama ve ortak çaba gösterme konusunda birleşmeye çağrıda bulunuyor. Bu trajik durumdan etkilenenlere bol miktarda yardım sağlanmalı, yaralılara yardım ulaştırılmalıdır. Üyeler, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesinin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü açık uçlu toplantısına ilişkin son nihai tebliği ve onaylanmış BM Genel Kurulunun bağlayıcı olmayan kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çağrı; Gazze'de acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes ve nihayetinde düşmanlıkların sona ermesini içeriyor ve aynı zamanda işgalin varlığının tek taraflı olarak neden olduğu bu uzun süreli krizin sona ermesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.


ICYF Başkanı Taha Ayhan: Deprem sonrasında Türkiye dost ülkeleri keşfetti
ICYF Başkanı Taha Ayhan: Deprem sonrasında Türkiye dost ülkeleri keşfetti

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği işbirliğiyle, New York’taki Türkevi’nde etkinlik düzenlendi. Toplantıda Türk insani yardım diplomasisi ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası toparlanmada gençlerin rolü ele alındı. ICYF Başkanı Taha Ayhan, tüm dünyanın hükümet ve yardım kuruluşlarının ortak eylemlerine tanık olduğunu belirterek, "Türkiye dostluk bağlarını ve yanında duran ülkeleri keşfetti" dedi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ise depremlerin büyüklüğü, etki alanının boyutu ve etkilenen nüfus açısından benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu vurgulayarak, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil olmak üzere 122'den fazla ülke cömertçe yardım teklifinde bulundu ve 90 ülke arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Bu kritik noktada, birçok genç gönüllülüğün en iyi örneklerini sergiledi. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor
ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Kazan Küresel Zirvesi 2023'te yaptığı konuşmada, ''Son iki yılda atılan adımlar, Tataristan Cumhuriyeti'nin işbirlikçi eylemleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gençliğinin ilerlemesi için ICYF programlarına aktarılan sarsılmaz destek, kararlılığın işaretleri ve etkili işbirliğinin bir örneği olarak duruyor'' açıklamasında bulundu. Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programına da değinen Ayhan, ''Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan: Daha iyi ve daha refah bir dünya için gençlerin gücüne inanıyoruz
ICYF Başkanı Taha Ayhan: Daha iyi ve daha refah bir dünya için gençlerin gücüne inanıyoruz

Dünyanın zirvesinin bir araya geldiği BM Genel Kurulu 78. Oturumu görüşmelerinde “sürdürülebilirlik” ve “daha iyi bir dünya” başlıklarında görüşmeler yapılırken ICYF Başkanı Taha Ayhan da uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. Ayhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yan etkinliği olarak düzenlenen toplantıda, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek, “ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız. Taahhüdümüz herkes için daha iyi ve refah elde etmeye kadar uzanıyor. Bunun için de anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz” dedi.


#ICYF
#İslam İşbirliği Gençlik Forumu
#Yıllık Yönetim Kurulu
#Taha Ayhan
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