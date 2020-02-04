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GAZİANTEP

İdlib şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı!

İdlib şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Dileğin gerçek oldu

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin" dedi.

Haber Merkezi AA
Özler'in tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü. ​
Özler'in tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü. ​

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

'Dileğin gerçek oldu'

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

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