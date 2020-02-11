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POLİTİKA

İdlib şehitlerine veda

İdlib şehitlerine veda: Son yolculuklarına uğurlandılar

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Alper, Piyade Uzman Onbaşı Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı Saylak ve Uzman Onbaşı Özcan son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Şehitler son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

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Törene, şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile aile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehidin yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkgöz'ün cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Alper Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi.

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Şehidin alana getirilişi sırasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kayseri şehidini uğurladı

Saldırı'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın naaşı, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen 24 yaşındaki şehit İbrahim Albayrak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camisi'ne götürüldü.

Törende, şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

Şehidin fotoğrafını öpen Alperen Albayrak, "Sen soğuğu sevmezsin. Şimdi karın altında nasıl yatacaksın ağabeyim." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Albayrak'ın naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

"Biraz daha yanında durayım"

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy halinde kara yoluyla ilçeye bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin naaşı, cenaze aracında tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, Kepir Mezarlığı'na defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

"En güzel damatlığı giydiniz"

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) cenazesi ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreni için Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Bünyamin Özcan ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2019 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın annesi Pakize Baran da tabutun başında, "Benim Yasinime de selam götür. Kader arkadaşı oldunuz kuzum. 'Annen iyi, annene bir şey olmaz' de. Mekanın cennet olsun. Damatlık giydiremedik kusura bakma kuzum. En güzel damatlığı giydiniz siz." diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde defnedildi.

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