Gündem İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti
İSTANBUL

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle:


İDO'da iptal edilen seferler


  • 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
  • 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy


BUDO'da iptal edilen seferler


  • 07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

  • 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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