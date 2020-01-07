İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 22:57 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 23:08 DHA