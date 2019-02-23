Gündem İDO ve BUDOnun bazı seferleri iptal edildi
İSTANBUL

23 Şubat 2019'da İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferler

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:


BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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