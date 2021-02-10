Gündem İDO ve BUDOda sefer iptalleri var
İSTANBUL

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO’da sefer iptalleri var

Marmara Bölgesi’nde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi İHA
Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'da seferler iptalleri yaşandı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'da seferler iptalleri yaşandı.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

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