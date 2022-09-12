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İSTANBUL

İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.'nin kullandığı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı
İstanbul

Kaza, saat 11.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.'nin kullandığı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı gören Mahalle sakini Semih Özkan ,"Yokuştan aşağıya inerken muhtemelen freni patladı. Yoksa buradan otobüsler dönüyor her zaman burada. Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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