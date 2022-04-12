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Gündem İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı Faciadan dönüldü
İSTANBUL

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü

İstanbul Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.

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Haber Merkezi İHA
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı

Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı.

İHA

Sancaktepe'de TIR'la İETT otobüsü virajda çarpıştı
GÜNDEM
Sancaktepe'de TIR'la İETT otobüsü virajda çarpıştı

Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da yolda kalan İETT otobüsünden yoğun dumanlar yükseldi
GÜNDEM
İstanbul'da yolda kalan İETT otobüsünden yoğun dumanlar yükseldi

İHA

İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

Başakşehir'de kayan İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa uçtu
FOTOĞRAF 5
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Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde park edilen İETT otobüsü kısa süre sonra içinde kimse yokken kaymaya başladı.
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Yaklaşık 500 metre kayarak aydınlatma direklerine çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki boşluğa düştü. Şans eseri o dakikada karşı yönden gelen araç bulunmaması büyük bir kazanın önüne geçti.
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İETT otobüsü yaklaşık 1.5 saat süren çaba ile vinçlerle bulunduğu yerden çekildi, Bir görgü tanığı, daha önce de benzer olayların görüldüğünü, otobüsün bir anda hareketlenerek çok hızlı biçimde kayarak yol kenarına uçtuğunu söyledi.
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İETT otobüsü kurtarıldıktan sonra geri geri giderken, bir otomobil sürücüsü tüm uyarılarına rağmen durmayarak otomobile çarptı. Çekici sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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Başakşehir'de kayan İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa uçtu
Başakşehir'de Şahintepe-Avcılar seferini yapmaya hazırlanan İETT otobüsü kayarak yol kenarındaki boşluğa uçtu.


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