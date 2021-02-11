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İETT otobüsünü çalıp İstanbul'u turlayan hırsızdan pişkin ifade: Taksi bulamadım

Maltepe’de park halindeki İETT otobüsünü çalan ve bir süre gezindikten sonra Taksim’e bırakan Ali Volkan Çamur adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde, “Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum. Gezmek istesem başka bir şey çalardım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Zanlı Ali Volkan Çamur, Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ali Volkan Çamur, Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Maltepe’de park halindeki İETT otobüsü dün sabah saatlerinde çalan ve bir süre İstanbul turu attıktan sonra otobüsü Taksim’e bırakan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

35 suçtan kaydı çıktı

Yapılan incelemelerde "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan Hırsızlık" suçlarından toplam (35) adet suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Ali Volkan Çamur’un ifadesinde taksi bulamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.


“Taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum”


  • Daha önceden Özel Halk Otobüsünde şoförlük yaptığı ve bu sayede otobüsün kapısını kolay bir şekilde açtığı belirlenen zanlının ifadesinde “Gece saatlerinde telefonum çaldı ve acil bir şekilde Taksim’e gitmem gerekti. Etrafta taksi bulamadığım için böyle bir yola başvurdum. Aracı aldım ve geri bırakmaya fırsatım olmadı” dediği öne sürüldü.

“İşimi görünce bıraktım”

Zanlı Ali Volkan Çamur, Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, “Kapıyı kilitleyip bıraktım, belirli bir yerden belirli bir yere gittim ve işimi gördüm. Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım bu kullanım hırsızlığına giriyor” dedi.

Kadıköy'de film gibi olay: İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı
FOTOĞRAF 10
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Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti.
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Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi.
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Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.
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Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.
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Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar dedi.
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Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor
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Kadıköy'de film gibi olay: İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı
İstanbul Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi Taksim'e gitti. Hırsız, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı. GPRS'den otobüsün yerini belirleyen şoför, otobüsü Taksim'de terk edilmiş halde buldu. Şoför "Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.

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