Gündem İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı 7 yaralı
İSTANBUL

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Bayrampaşa'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
OYNAT 00:59
Bayrampaşa'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması üzerine 7 kişi yaralandı.

Davutpaşa Caddesi'nde gitmekte olan Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü, General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden Otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı

Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 yolcu ve İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kağıthane'de faciadan dönüldü: İETT otobüsü durağa daldı
GÜNDEM
Kağıthane'de faciadan dönüldü: İETT otobüsü durağa daldı

Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
GÜNDEM
Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

İETT eğitim aracı yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı
GÜNDEM
İETT eğitim aracı yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı

İETT otobüsü virajı alamadı iki otomobile çarptı: Öğrenciler okula yürüyerek gitti
GÜNDEM
İETT otobüsü virajı alamadı iki otomobile çarptı: Öğrenciler okula yürüyerek gitti

Maltepe E-5’te İETT otobüsü kamyona çarptı: Bir yolcu yaralandı
GÜNDEM
Maltepe E-5’te İETT otobüsü kamyona çarptı: Bir yolcu yaralandı

Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
OYNAT 00:50
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.

Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.