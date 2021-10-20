İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
OYNAT 00:59
Bayrampaşa'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması üzerine 7 kişi yaralandı.
Davutpaşa Caddesi'nde gitmekte olan Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü, General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden Otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 yolcu ve İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı. Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.