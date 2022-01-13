İETT şoförü silahlı saldıranın saçtığı dehşeti anlattı: Elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi

Olay, dün 11.00'da Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü silahını çekerek , otobüs şoförüne saldırdı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

OYNAT 00:25 İstanbul'da trafik magandası terör estirdi: Otobüs şoförüne silah çekip tokat attı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı. Yaşanan o dehşet anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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"SALDIRGANI ARABASINA GERİ SOKMAYA ÇALIŞTIM"

Olayı anlatan İETT şoförü Hüsnü Aslan, “99Y hattında çalışıyorum. Eminönü'nden Yeşilpınar'a giderken bir araç önümüze geldi durdu. Araç önümüzde durunca bizde yoldan geçemedik. Benim kullandığım otobüsten iki yolcu indi ve araç sahibine 'yolu kapatmaması gerektiğini ve geçemediğimizi' söyledi. Fakat o ters cevap verdi. Tartışma uzayınca uyaran yolcu ile saldırgan arasında kavga çıktı. Kavga çıktığını görünce ben de otobüsten indim. Saldırganı arabasına geri sokmaya çalıştım. Saldırganı zorla aracına bindirdik" dedi.

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"SALDIRGANIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

"Saldırgan 3-4 metre gittikten sonra birkaç dakika içinde olay yerine geri döndü ve elinde silah vardı" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Tam o esnada kavga ettiği yolcular gittiği için benim üzerime yöneldi. Elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi. Ben de araçtan aşağı indim ve beni darbetti. Aynı zamanda elindeki silahla havaya 4 el ateş etti. Arada bir silahı bana doğrultup 'öldüreyim mi' diyordu. Bir süre sonra saldırgan aracına bindi ve gitti. Saldırgan gittikten sonra hemen polis ve ambulans ekiplerini çağırdık. Önce hastaneye ardından emniyete gittik ve şikayetçi oldum. Bu tip olaylar İstanbul trafiğinde çok yaşanıyor. Ben bu saldırganın bir şekilde cezasını almasını istiyorum."





SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Bu arada olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti. Ekiplerin, silahlı sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.