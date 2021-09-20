Gündem İETTnin bir otobüsü daha arızalandı Arkasından dumanlar tüterek ilerledi
İSTANBUL

İETT'nin bir otobüsü daha arızalandı: Arkasından dumanlar tüterek ilerledi

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Sarıyer'de arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Yolcuların hayatını hiçe sayarak ilerleyen araç, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İETTnin bir otobüsü daha arızalandı: Arkasından dumanlar tüterek ilerledi
Arızalanan İETT aracı yoluna devam etti

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT aracı daha arızalanmasın. Son olarak Sarıyer'de yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.

Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti
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Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti

BİR İETT DAHA ARIZALANDI

Yine bir İETT aracının daha arızalandı. Arkasından dumanlar tütmesine rağmen yolcuların canını hiçe sayan şoför yoluna devam etti. Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

İETT entübe olmuş
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İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.

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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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