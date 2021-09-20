İETT'nin bir otobüsü daha arızalandı: Arkasından dumanlar tüterek ilerledi
İstanbulluları isyan etme noktasına getiren İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Sarıyer'de arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Yolcuların hayatını hiçe sayarak ilerleyen araç, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT aracı daha arızalanmasın. Son olarak Sarıyer'de yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.
BİR İETT DAHA ARIZALANDI
Yine bir İETT aracının daha arızalandı. Arkasından dumanlar tütmesine rağmen yolcuların canını hiçe sayan şoför yoluna devam etti. Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.