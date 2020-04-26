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MALATYA

İftar çadırı evlere dağılıyor: Malatya'da iftar yemeği evlere taşınacak

Malatya’da salgından etkilenerek kaldırılan geleneksel iftar çadırları yerine Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği ulaştırılacak. İnönü Üniversitesi yemekhanesinde günlük hazırlanacak 2 bin kişilik iftar yemeği Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevli ekipler tarafından dağıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca iftar yemeği taşıyacak.
Malatya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca iftar yemeği taşıyacak.

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl İftar çadırları yerine Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, İnönü Üniversitesi ile Kızılay Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar yemeği ulaştırılacak. İnönü Üniversitesi yemekhanesinde Ramazan Ayı boyunca günlük 2 bin kişiye iftar yemeği hazırlanacak. Bu yemekler Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevli ekipler tarafından ailelere ulaştırılacak.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, İnönü Üniversitesi yemekhanesini ziyaret ettiler.

Protokol sosyal mesafe kuralına uyarak, Rama- zan ayının ilk günü iftarda Malatya’da evlere ula- şacak yemekleri taşıma kaplarına doldurdular.

GÜRKAN: EN GÜZEL FOTOĞRAF

Kızılay Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yalçın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın kısa konuşmalarının ardından kürsüye gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Birliğin, beraberliğin ve bir arada insanlara hizmet etmenin en güzel fotoğrafı Ramazan’ın ruhuna uygun olarak burada sergilenmiştir. Türkiye’de örnek bir uygulamayla ihtiyaç sahibi insanlarımıza sıcak yemek götürmek için program yaptık. Yaklaşık 2 bin kişiye hem iftar, hem sahur yemeğini personellerimizle göndereceğiz. Tüm emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BARUŞ: RAMAZAN’IN RUHUNA YAKIŞTI

  • Çok güzel bir çalışmanın ilk gününde olduklarına değinen Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı kısa konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Bizlere sıcak yemek yapma imkânı sağlayan İnönü Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan arkadaşlarımız üniversitenin görevlileri, bu sıcak yemekleri dağıtımını yapacak bir ekibimiz var. İhtiyaç duyulduğunda bu sayı artırılabilir. Sıcak yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlayacaklar.”
  • Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası ekipler tespit edilen ailelere iftarlık yemekleri ulaştırdı.

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