Gündem İGDAŞ çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL

İGDAŞ çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İGDAŞ’ın Maltepe Hizmet Binası'nda çalışan Bengül Demirel yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti. Demirel'in kronik rahatsızlığı nedeniyle 16 Mart'ta izne ayrıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Bengül Demirel
Bengül Demirel

İGDAŞ’ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel korona virüs nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE İZNE AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Bengül Demirel’in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi. Acı haberi İBB Basın sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından duyurdu.

Ongun yaptığı açıklamada, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.

Abone Ol Google News
Silifkede domates yüklü TIR denize uçtu

Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
Çin bu tarihi unutmayacak

Çin bu tarihi unutmayacak

​4 Nisan günü saat 10'da bayraklar yarıya indirilecek.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Macide <br>koronayı yendi

Macide
koronayı yendi

​Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi.
Peş peşe<br>hibe çağrısı

Peş peşe
hibe çağrısı

Koronvirüse karşı uygulama geliştirene verilecek.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
3 gün<br>maliyetine satış

3 gün
maliyetine satış

​Bakan'ın talimatıyla balık kampanyası başlatıldı.
Martta<br>sürpriz yapmadı

Martta
sürpriz yapmadı

​TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Hayat<br>karavancılara güzel

Hayat
karavancılara güzel

​Sahilde karantinaya girdiler, hem evdeler hem değiller...
3 ay sayaç<br>okuma yok!

3 ay sayaç
okuma yok!

Elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni karar.
İlçe gece yarısı karantinaya alındı

İlçe gece yarısı karantinaya alındı

​15 gün boyunca tüm giriş çıkışlar yasaklandı.
Üst limit<br>3 milyon liraya çıktı

Üst limit
3 milyon liraya çıktı

KOSGEB kredilerinde limit ve vadeler arttırıldı.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

​Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor.
Virüs sebebiyle <br>kıta değiştiriyor

Virüs sebebiyle
kıta değiştiriyor

​Trabzonspor'dan ayrılmıştı yeni adresini buldu.
ABD'yi<br>karıştıran mektup

ABD'yi
karıştıran mektup

​Koronavirüs mektubunu herkese gönderdi, görevden alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.