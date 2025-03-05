Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı: Bu proje kader birliğimizin nişanesi

"Türkiye'yi Azerbaycan ile birleştiren Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hem ülkelerimiz hem de daha geniş coğrafya için çok güzel avantajlar sağlıyor. Özellikle Türk dünyasını birleştirmek için bu ulaştırma bağlantısının çok büyük anlamı ve faydası var. Doğal olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşlik Türk dünyasına büyük katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var. Onun liderliğinde hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem de Türk dünyasının daha da sıkı birleşmesi için yeni fırsatlar oluştu. Azerbaycan da her zaman Türk dünyasının birleşmesine büyük önem veriyordu ve bu birliği sağlamak, ebedi kılmak ve ilişkileri ortak tarih ve ortak çıkarlar üzerinde kurmak için hiçbir çabadan kaçınmıyordu."