Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı: Bu proje kader birliğimizin nişanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Ezber bozan projeleri hayata sokma konusunda can Azerbaycan ile tam uyum içerisindeyiz." diyen Erdoğan, "Bu proje, enerji alanında stratejik girişimlerimizi tamamlayacak. Kader birliğimizin nişanesi olacak." diye konuştu. Aliyev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirdiğini vurgulayıp, "Bu proje kardeşliğimizi gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan dev projeleri hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
İki lider, karşılama töreninin ardından açılış töreni için kamera karşısına geçti.
"Erdoğan, Türk dünyasını birleştirdi"
İlk olarak söz alan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirdiğine vurgu yapıp, kardeş iki ülkenin dev projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.
"Bu proje kader birliğimizin nişanesi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enerji sektörü başta olmak üzere Azerbaycan ile ticaretten savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği yapıldığını vurgulayıp, "Ezber bozan projeleri hayata sokma konusunda can Azerbaycan ile tam uyum içerisindeyiz. Bu proje, enerji alanında stratejik girişimlerimizi tamamlayacak. Kader birliğimizin nişanesi olacak." diye konuştu.
"Azerbaycan ile tam bir uyum içindeyiz"
Bu iş birlikleri arasında birçok projeyle taçlandırdıkları enerji sektörünün başta geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi, Şahdeniz Sahası'nın üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'nın devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk" dedi.
Anadolu Geçişli Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda, stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Azerbaycan ile tam bir uyum içinde olduklarını vurguladı.
"Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır."
BOTAŞ tarafından inşa edilen, 80 km uzunluğundaki ve günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl boyunca karşılayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
"Dolayısıyla, bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar attığımız birçok adım, attık samimiyetimizi gösterdik. Bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirme kararlılığındayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, Türkiye'nin en zor günlerinde Azerbaycan'ın desteği olduğunu belirterek, "Biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projelerin inşasında katkısı olan tüm makamlarımızın ilgisine, işçisinden mühendisine kadar tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham Kardeşime ziyareti için, özellikle şahsım, ailem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
"Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var"
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ile attıklarını anımsatan Aliyev, bugünün Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı.
Aliyev, tarihi Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan'ın Sovyet yönetiminin Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan koparıp Ermenistan'a birleştirmesi nedeniyle bir asırdan fazladır ülkenin esas kısmından ayrı kaldığını ve kara bağlantısının bulunmadığını belirtti.
Bu adaletsizliğin Nahçıvan'daki soydaşların hayatını çok kötü etkilediğini söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aliyev, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dev projeler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri, sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gazın birçok ülkenin enerji güvenliğini sağladığına dikkat çeken Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakamın yarısı Türkiye'ye olan ihracattır. Türkiye dışında 10 Avrupa ülkesi Azerbaycan gazıyla enerji güvenliğini pekiştiriyor." şeklinde konuştu.
Aliyev, açılışını gerçekleştirdikleri Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın da Nahçıvan'ın enerji güvenliğini sağlayacağını, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, oradan da Nahçıvan'a iletilen gazın oranın enerji sorununu çözeceğini bildirdi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin aynı zamanda ulaştırma projelerine de olanak sağladığını söyleyen Aliyev, şöyle konuştu:
Aliyev, Nahçıvan'daki 500 bin soydaşın bugünkü töreni bayram gibi gördüklerini vurgulayarak, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev canlı bağlantı ile hattın açılışını gerçekleştirdi.
Daha sonra Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının ilk gazı Iğdır Dilucu BOTAŞ Doğal Gaz ölçüm İstasyonu'nda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından verilmeye başlandı.
Böylelikle doğal gaz hattı devreye alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden bir tanesi olan Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nı açtıklarını söyleyerek, "Türkiye ve Azerbaycan sizlerin liderliğinde hem Avrupa'nın hem de dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelerine devam ediyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP boru hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan'la birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için birlikte önemli bir görev ifa ediyorlar. İnşallah bugünkü projeyle değerli kardeşim Perviz Bey'in de ifade ettiği gibi Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı inşallah Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, gönül bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik üretim hattı olacak. İnşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor, bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.