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Iğdır'da dört kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde bayramın ikinci günü 4 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Ersin A.'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Ersin A. ifadesinde, "Onlarda ağır silahlar olduğu düşüncesiyle çocuklarım ve eşimi eve saklayarak tekrar tüfekle dışarı çıktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Jandarma gelip beni teslim alana kadar evde çocuklarımla vakit geçirdim. Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum" dediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Iğdırda dört kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
Telefon görüşmesi yapan Yavuz A., uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen akrabası Ersin A.'nın silahlı saldırısına uğramıştı.

Iğdır'daki olay, 14 Mayıs günü öğle saatlerinde Tuzluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi.

Telefon görüşmesi yapan Yavuz A. (65), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen akrabası Ersin A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan oğlu Ünal A., olay yerine koştu. Ersin A., bu kez de Ünal A.'ya ateş edip yaraladı. Köy korucusu Taner Ö. (27), Yavuz ve Ünal A.'yı hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ersin A., bu kez de Taner Ö. ile yanındaki Gaffar Ö. ve Adil A.'ya (66) ateş açtı. Evine doğru giden Ersin A., araç içinde yaralı gördüğü Taner Ö.'a bir el daha ateş etti.

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İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Ö.'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil A. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Ünal A. de 15 Mayıs gecesi yaşamını yitirdi. Bacağından yaralanan Gaffar Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünal A., 16 Mayıs günü Kuruağaç köyüne götürülerek aynı olayda ölen babası Yavuz A.'in yanına defnedildi.

"Böyle olmasını istemedim"

Olayın ardından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Ersin A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyedeki ifadesinde kendisinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, ancak 7 aydır ailesinin desteğiyle kullanmadığını belirten 3 çocuk babası Ersin A., yaptıklarının çoğunu hatırlamadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Olay günü komşular inek kesiyordu. Ben de evde dinleniyordum. Çocuklar evde televizyon izliyordu. 2020 yılında trafik kazası geçirdim. Ses olduğu için yüzümdeki platinler ağrı yapıyordu. Dışarı çıkıp sigara yaktım ve çeşmenin başına gelince Yavuz, Hüseyin, Ünal, Hakan ve Ali hayvanın başında duruyordu. Yavuz amcaya, benim arazimi kadastroda neden kendi üzerine kaydettirdiğini sordum. O da 'sen ne diyorsun' deyip, elini beline atınca silah olduğunu sanıp eve gittim. Babama ait ruhsatlı av tüfeğini aldım. Av tüfeğinin içine 4 tane fişek bastım. Tüfek 10 yıllık ve şarjör kapasitesi 7 1 idi. İlk olarak çeşmenin önünde 'bayram günü bizimle uğraşmayın' diyerek havaya 1 el ateş açtım. Yavuz üzerime doğru geldi. Üzerinde silah var zannettim ve tetiğe bastım. O yere yıkıldı ve ben hemen eve kaçtım. Onlarda ağır silahlar olduğu düşüncesiyle çocuklarım ve eşimi eve saklayarak tekrar tüfekle dışarı çıktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece Adil amcanın ve arabanın önündeki Taner'in kolundan yaralandığını, eve gelip kapıları kilitlediğimi hatırlıyorum. Jandarma gelip beni teslim alana kadar evde çocuklarımla vakit geçirdim. Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum. Böyle olmasını istemedim. Çok pişmanım."

"Psikolojik baskı yapıyorlardı"

İfadesinde kendisinin köy azası olduğunu sözlerine ekleyen Ersin A., "İstanbul'da yaşıyordum. Köye göç edip, yerleştim. Babamın büyükbaşları ve tarlaları ile ilgileniyorum. Yaklaşık iki üç sene önce muhtar köy okulunu satış yaptığıma ilişkin köy defterini imzalatmaya çalıştı. Ben de okula öğretmen gelmesini istediğim için imzalamadım. 2019'daki muhtarlık seçimlerinde de aramızda tartışma yaşandı, hatta karakolluk olduk. Köyde, alınan kararlara 'muhalif olurum' diye bana sürekli psikolojik baskı yapıyorlardı" diye konuştu.

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