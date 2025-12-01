Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Doğu’nun Çukurovası olarak anılan Iğdır beyaza büründü
Iğdır’ın yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.
Doğu’nun Çukurovası olarak anılan Iğdır’ın yüksek kesimlerinde dün öğle saatlerinde etkili olan karla karışık sağanak, gece saatlerinde yerini yoğun kara bıraktı.
Sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, bölgedeki köyleri tamamen beyaza bürüdü.
Meteoroloji, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.
#Iğdır
#kar
#meteoroloji