İstasyon sahibiyle tartışan şahıs 10 arkadaşıyla benzinliği bastı: Silahlı sopalı muştalı kavga kameralara yansıdı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı. 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay an be an güvenlik kamerasınca kaydedildi.