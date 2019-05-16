İHA’lar ormanları izleyecek

Orman yangınlarına bin 173 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede müdahale edilecek.

Havaların ısınması ile birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı seferberlik başlıyor. Bu yıl olabilecek yangınlara karşı hazırlıklarını tamamlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, erken ve etkili müdahale için 2 bin 551 araç ve 19 bin 39 personel görevlendirdi. İhbar alınan veya tespit edilen orman yangınına bin 173 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi ile en kısa sürede müdahale edilecek. Yangınların erken tespiti için Türkiye genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ormanları gözetleyecek. Yüksek irtifa İHA’lar ile de ormanlar izlenecek. Öte yandan Bakanlık, yangına müdahale süresini de 14 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

BİLİNÇLENDİRME YAPILIYOR

Orman yangınların önlenmesi için her yıl okul çağı çocukları için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 100 bin “Sincap Çocuk Dergisi” dağıtılıyor, yüzlerce tiyatro gösterileri yapılıyor, orman haftası etkinlikleri ve fidan dikim programları düzenleniyor. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ormanla iç içe yaşayan halka, yangın konusunda eğitimler veriliyor.

YANAN YERLER AĞAÇLANDIRILDI

Öte yandan geçen yıl yanan 5 bin 644 hektar orman alanının bin 722 hektarlık bölümü aynı yıl içinde ağaçlandırıldı. Bin 197 hektarda ise çalışmalar bu yıl tamamlanacak. Son 10 yılda 66 bin hektar yanan ormanlık alanın 46 bin 852 hektarı ağaçlandırıldı. 2009-2018 yılları arasında 3 milyon 548 bin hektar alanda çalışma yapılarak 3 milyar 285 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

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