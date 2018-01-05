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İSTANBUL

İhbar var, suç var, ama yakalayan yok

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın yetki alanındaki Riva açıklarında yapılan hırsızlığa kimse engel olamıyor. Tüm ihbar ve haberlere rağmen güvenlik kontrollerindeki başıboşluktan faydalanan kum hırsızları dün yeniden gündüz vakti hırsızlığa çıktı. RA Madencilik yetkilileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na verdiği dilekçede Kumdaş, Kumdaş2, Karmete, ve İmamoğlu isimli gemilerin tüm güzargahlarını, hırsızlık saatlerini bildirdi. Ancak söz konusu gemilere engel olunamadı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı yetki alanı içindeki Riva bölgesinde 2017 yılı içinde 60 ayrı hırsızlık tutanağına rağmen kum hırsızlığının sürmesi yeterince önlem alınamadığını gösteriyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Riva ve Ormanlı mevkilerinde yaklaşık 12 yıl önce özel şirketlere ruhsatlandırılarak kum çıkarma izni verilen ve pek çok büyük projenin kum ihtiyacını karşılayarak devlete yıllık yüz binlerce lira vergi kazandıran kum rezerv alanlarına dadanan kum hırsızları alınan önlemlerin yetersizliği sebebiyle vazgeçmiyor. Dün öğle saatlerinde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açılan ve 2 saatlik sürede farklı firmalara ait ruhsatlı alandan kum çıkartarak yeniden Boğaz'a dönen Kumdaş, Kumdaş2, Karmete ve İmamoğlu isimli gemiler, tüm güvenlik birimlerinin gözü önünden geçip giderek hırsızlık yapmasına rağmen kimse engel olamıyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı yetkilileri, 2017 yılında 60 işlem yapıldığını vurgularken dün ise kayıtlara geçen herhangi bir işlem olmadığını doğruladı.

ŞİKAYETLER İŞE YARAMIYOR

Riva'da RA Madencilik’in de aralarında olduğu çeşitli firmalara ait kum çıkarma sahalarından haksız kazanç sağlamak isteyen firmaların yasadışı yollara başvurarak yapmış olduğu işlemlere yönelik şikayet dilekçeleri ise başıboşluğa engel olmuyor. RA Madenciliğin konuya ilişkin Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na gönderdiği ihbar ve şikayet dilekçesinde “Yıllardır devlete ve şahsımıza ait malın nasıl çıkarıldığı bilinirken kayıt ve arşivlerinizde görüldüğü gibi deniz içerisinde Riva mevkiinde koordinatta mal olmadığı için 3 gün boş bekleyen ve koordinaton dışına çıkmadığı için boş olrak boğazdan geçtiği bilinen Kumdaş, Kumdaş2, Karteme ve İmamoğlu isimli gemiler dün ruhsatlı sahanın dışına çıkarak kıyıdan 2 saatte dolum yaptılar ve dolu olarak boğazdan geçtiler. Bunların tamamı kıyı emniyet radar kayıtlarında ve sizin ekranlarınızda var. " denildi.

CESARETİ NEREDEN ALDIKLARINI BİLİYORUZ

Bu hırsızlığı yapan gemilerin nasıl dolum yaptıklarını bildiklerini kaydeden RA Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Altınok, dilekçesinde şunları kaydetti: "Devletin ve şahsımıza ait malı nasıl çaldıklarını hatta, bu gemilerin hırsızlık yapacak cesareti nereden aldığını biliyoruz. 90 milyonluk ülke ve şahsımızın nasıl istismar edildiğini görmek mümkün. Makamınızdan ricamız bu gemilerin devletimizin ve şahsımıza ait ruhsatlı sahamızdan malımızı çalmanıza engel olmanızdır”Öte yandan şikayet dilekçesinin TC.Cumhurbaşkanlığı, TC. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğine gönderildiği öğrenildi.

VERGİYİ İŞADAMI ÖDÜYOR, KUMU HIRSIZ KULLANIYOR

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi’nce ihale edilen ve çeşitli firmalarca uzun süreli ruhsat alınarak kum çıkarma alanı ilan edilen bölgelerden çıkarılan kumlar, bölgenin kapasitesine göre vergilendirilerek çok sayıda büyük projede kullanılıyor. Riva ve Ormanlı bölgelerinde RA Madencilik’in de aralarında olduğu çeşitli firmalara ait kum çıkarma sahaları bulunuyor.

Elleri boş dönünce hırsızlık ortaya çıktı
GÜNDEM
Elleri boş dönünce hırsızlık ortaya çıktı

Sahil Güvenlik kum hırsızları ile mücadele ediyor
GÜNDEM
Sahil Güvenlik kum hırsızları ile mücadele ediyor

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