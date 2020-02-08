Gündem İHH, İdlibden göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı
HATAY

İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı yakınlara göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Yaptıkları çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu ifade eden Tosun, İdlib'deki saldırılar nedeniyle göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırıldığını kaydetti.

10 bin briket ev inşa edildi

Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda briket evlerin inşa çalışmalarının devam ettiğini de belirten Tosun, "Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz." dedi.

İHH İdlib'de briket ev inşasına başladı
OYNAT 00:43
İHH İdlib'de briket ev inşasına başladı
İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projeyle ilk etapta 10 bin ailenin sıcak yuvaya kavuşturulması hedefleniyor.


Yardım çağrısı

Tosun, mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için acil yardım çağrısını yineledi.

İHH aracılığıyla Suriyelilere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da savaş mağduru ailelere destek verilebiliyor.

ABD ve İsrailin planını 1992de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Görüşmeler devam edecek

Görüşmeler devam edecek

​Dışişleri'nden Rus heyetle görüşme sonrası açıklama.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Komandolar sınırda

Komandolar sınırda

​Suriye sınırına takviye yapıldı.
Akıncı'ya Lefkoşeli <br>profesörden alkışlanacak yanıt

Akıncı'ya Lefkoşeli
profesörden alkışlanacak yanıt

Profesör Gözügüzelli, Türklere de seslendi.
Türk milleti Akıncı'ya <br>haddini bildirecek

Türk milleti Akıncı'ya
haddini bildirecek

​İletişim Başkanı Altun, tepki çeken açıklamaları kınadı.
Seriye bağladı

Seriye bağladı

​Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor 5'te 5 yaptı.
Özür dilemeli

Özür dilemeli

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akıncı'nın skandal sözlerine tepki.
7 gün 24 saat açık

7 gün 24 saat açık

Burhan Felek Atletizm Stadı'nın kapıları yeniden açıldı.
Sergen'le 2'de 2

Sergen'le 2'de 2

​Beşiktaş sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti.
Vuhan'dan getirilen<br> öğrenciye sürpriz

Vuhan'dan getirilen
öğrenciye sürpriz

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
3 yıl aradan<br> sonra kar yağdı

3 yıl aradan
sonra kar yağdı

​Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.
Türkiye'nin siber kalesi

Türkiye'nin siber kalesi

​'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbetteler
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Kamyon<br>kasasından ev

Kamyon
kasasından ev

​Bacaklarını kaybeden Suriyeli İbrahim, inancını asla kaybetmiyor.
Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.