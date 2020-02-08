İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Yaptıkları çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu ifade eden Tosun, İdlib'deki saldırılar nedeniyle göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırıldığını kaydetti.

10 bin briket ev inşa edildi

Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda briket evlerin inşa çalışmalarının devam ettiğini de belirten Tosun, "Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz." dedi.

OYNAT 00:43 İHH İdlib'de briket ev inşasına başladı İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projeyle ilk etapta 10 bin ailenin sıcak yuvaya kavuşturulması hedefleniyor. BiP'te paylaş

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Yardım çağrısı

Tosun, mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için acil yardım çağrısını yineledi.