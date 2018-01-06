İHH'den Arakanlı Müslümanlar için kardeşlik ve yardım programı

Arakan'da Müslümanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için 'kardeşlik ve yardım programı' düzenledi.

Arakan'da Müslümanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için 'kardeşlik ve yardım programı' düzenledi.

Arakan'da Müslümanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için 'kardeşlik ve yardım programı' düzenledi.

Manisa İnsani Yardım Derneği tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle Arakan'da Müslümanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla ''kardeşlik ve yardım programı'' düzenledi.

Kenteki bir düğün salonunda düzenlenen program, İslam coğrafyasında yaşanan dramların anlatan video gösterimiyle başladı.

Video gösteriminden sonra İzmir İHH Kadın Kolları Başkanı Elif Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği Arakan ile ilgili izlenimlerini sinevizyon eşliğinde anlattı.

İHH'nin bir gönüllülük hareketi olduğunu ve gönüllüler sayesinde bugün dünyanın 120'den fazla ülkesine ulaştığını belirten Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin kaldığı sığınma kamplarına yardım götürdüklerini ve buradaki insanların yaşadığı acı hikayelerini dinlediğini söyledi.

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Myanmar'da Müslümanlara zulüm edilmesinin bir budist bir rahibin fetvası ile başladığına işaret eden Sağıroğlu, "Budistler Müslüman avına çıkmış, bazen mızraklarıyla, bazen satırlarıyla bazen de ateşte yakarak Müslüman avcılığına çıkmış bu cani, gözü dönmüş Rakineler, Rohingyaları öldürüyorlar." diye konuştu.

"Hedefimiz Arakan'a bağışlamak"

Manisa İHH Kadın Kolları Başkanı Kübra Ay Çakaloğlu, İHH Manisa Şubesi ve kadın kolları olarak bayrağı yeni devraldıklarını ve çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını vurgulayarak, "Toplantımızın asıl hedefi Arakan'da yapılan zulme hepimiz şahit oluyoruz her gün televizyonlarda, sosyal medyada. Burada bir farkındalık uyandırmak ve bu insanlara yardımcı olabilmek. Toplanan bu gelirde cüzi bir meblağ da elde edilse hedefimiz Arakan'a bağışlamak." dedi.

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Programda düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Arakan'dan Manisa'ya yerleşen yardıma ihtiyacı bir aileye için kullanılacak.