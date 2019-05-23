İHL’lere Akademik Koç geliyor

Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "Akademik Koçluk" sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor. Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak. "Akademik Koçluk" sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek. Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelis¸imlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.