Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İHLlere Akademik Koç geliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
EĞİTİM

İHL’lere Akademik Koç geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "Akademik Koçluk" sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor. Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak. "Akademik Koçluk" sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek. Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelis¸imlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.

Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı
GÜNDEM
Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı
243 bin oy şaibeli

243 bin oy şaibeli

YSK, İstanbul Büyükşehir seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Türk askeri Rusyada

Türk askeri Rusya'da

​​Bakan Akar, bir grup Mehmetçiğin S-400 eğitimi için Rusya'ya gittiğini doğruladı.
Avrupa kaderini oylayacak

Avrupa kaderini oylayacak

​400 milyon seçmen kıtanın siyasi geleceğini belirleyecek.
Eğitimde ideolojik<br>tartışmalara yer yok

Eğitimde ideolojik
tartışmalara yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimcilerle iftar yaptı.
Trump YPG-PKK<br>bağını biliyor

Trump YPG-PKK
bağını biliyor

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, kongrede konuştu.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
CHP'ye<br>35 bin geçersiz oy

CHP'ye
35 bin geçersiz oy

AK Parti'nin itirazı YSK'nın gerekçeli kararında yer aldı.

Kesin sonuçlar<br>ilan edildi

Kesin sonuçlar
ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.

Sınava giriş<br>belgeleri yayımlandı

Sınava giriş
belgeleri yayımlandı

Liselere giriş sınavı 1 Haziran'da yapılacak.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Tutuklandılar

Tutuklandılar

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye sevkedilmişti.
2 bin TL cezası var

2 bin TL cezası var

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı.
S-400<br>anlaşması tamam

S-400
anlaşması tamam

Rusya, ​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.